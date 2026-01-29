Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Dolar düştü altın tahta oturdu
Küresel piyasalarda doların mutlak hakimiyeti sarsılıyor. Son yıllarda dünya rezervlerindeki payı yüzde 71,5’ten yüzde 58,2’ye inen dolar hızla değer kaybederek 95,86 puana gerilerken; ons fiyatı 5 bin 311 dolarla zirveyi gören altın, finans tarihinin en büyük rallisine imza atıyor. Merkez bankalarının 2025 yılında 850 tona ulaşan fiziksel altın alımı, çok kutuplu bir finans sisteminin kapılarını aralıyor.
Avrupa NATO'suz savunmaya hazır olmalı
ABD ile ayrışma Avrupa’yı yeni arayışlara yöneltti. Türkiye ile savunma iş birlikleri ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşması bu arayışların sonucu. 2019-2024 yılları arasında AB Konseyi Başkanı olarak “AB’nin 1 numaralı koltuğu”nda oturan Charles Michel, Avrupa’nın NATO’suz savunmaya hazırlanması gerektiğini söyledi.
Play Off tesellisi
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City’e mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan yenilgiyle ayrılsa da daha önce topladığı 10 puanla sıralamada ilk 24’e girdi ve adını play-off turuna yazdırdı.