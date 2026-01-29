Avrupa NATO'suz savunmaya hazır olmalı

ABD ile ayrışma Avrupa’yı yeni arayışlara yöneltti. Türkiye ile savunma iş birlikleri ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşması bu arayışların sonucu. 2019-2024 yılları arasında AB Konseyi Başkanı olarak “AB’nin 1 numaralı koltuğu”nda oturan Charles Michel, Avrupa’nın NATO’suz savunmaya hazırlanması gerektiğini söyledi.