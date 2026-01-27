İstanbul için beklenen kar tarihi belli oldu: Beyaz örtü geri dönüyor! Meteoroloji son noktayı koydu

Milyonlarca İstanbullunun "Kar ne zaman geri gelecek?" sorusu nihayet net bir yanıt buldu. Meteoroloji kaynaklarından alınan son verilere göre, Ocak ayının son haftası yurdun dört bir yanında oldukça sert hava olaylarına sahne olacak. Batı illerini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak ile başlayan hafta, doğuda hayatı durduran dondurucu soğuklara, hafta sonunda ise tüm yurdu saracak dev bir yağış dalgasına dönüşecek. Ancak asıl büyük değişim, bu kaotik haftanın finalinde yaşanacak. İşte meteorolojik tahminler…

1 /7 Türkiye, Ocak ayının son günlerini fırtına ve dondurucu soğuklarla geçirirken, Şubat ayına "beyaz" bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Meteorolojik modeller, batıdaki fırtınadan doğudaki buzlanmaya ve nihayetinde İstanbul'a gelecek kara kadar adım adım değişen dinamik bir haftayı işaret ediyor.

2 /7 BATIDA RÜZGAR DOĞUDA DONDURUCU SOĞUK

Hafta, Marmara ve Ege kıyılarında sert bir girişle başladı. Bölgede hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına, şiddetli sağanak yağışla birleşerek hayatı zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Alarmda: Batı yağmurla boğuşurken, Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hakim. Bölgedeki aşırı soğuklar, çığ tehlikesini en üst seviyeye çıkarmış durumda.

3 /7 SOĞUK HAVA DALGASI İÇ KESİMLERE İLERLİYOR Çarşamba ve Perşembe günleri soğuk hava dalgası kıyılardan iç kesimlere doğru ilerleyişini sürdürecek.

-16 DERECEYİ GÖRECEK Erzurum, Erzincan ve Ardahan hattında termometrelerin -16 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Bu dondurucu havayla birlikte kar yağışı bölgeyi tamamen etkisi altına alacak.

4 /7 YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA BEKLENTİSİ

Hafta sonuna girerken Cuma ve Cumartesi günleri dev bir yağış bandı tüm yurdu sarıyor.

5 /7 İç Anadolu: Yağışlar karla karışık yağmura dönüyor.

Karadeniz: Fırtına ve şiddetli yağmur bölge genelinde etkili olacak.

Hafta boyu süren yağışlı ve soğuk sistemin en büyük sürprizi Şubat'ın ilk Pazartesi günü yaşanacak. Ocak ayını sis ve puslu bir havayla kapatan İstanbul, yeni aya kar yağışıyla "merhaba" demeye hazırlanıyor.

6 /7 İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası şehre giriş yapacak. Kar yağışının, megakentin yüksek kesimlerinden başlayarak etkisini göstermesi bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü, İstanbul'un birçok noktasında kar yağışı beklentisi bulunuyor.