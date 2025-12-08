İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu: Anadolu Yakası kilit

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu yakasında ise yüzde 90’a ulaştı.

3 /6 Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

