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Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi: İzmir'de tonlarca bozuk süt ürünü ele geçirildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi: İzmir'de tonlarca bozuk süt ürünü ele geçirildi

19:5114/05/2025, Çarşamba
DHA
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İzmir'in Bornova ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde 7 ton 12 kilo tarihi geçmiş bozuk süt ürünü ele geçirildi. İki işletme hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem başlatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 'ne bağlı kontrol görevlisi ekipler, bir ihbar üzerine tarihi geçmiş, bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı.

Faaliyette oldukları belirlenen iki depoda, peynir ve peynir benzeri ürün, tereyağı, krema, lor peyniri, teleme, salça benzeri sütlü ürün, hayvansal yağ gibi toplam 7 ton 12 kilo bozuk ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere imha edilmek üzere el konulup, imha edildi.

Ardından söz konusu iki işletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında tutanak tutulup, yasal işlem başlatıldı.

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