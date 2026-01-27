Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru: Sosyal medyada gündem oldu

ATV’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 25 Ocak Pazar günü yayımlanan bölümüyle yine gündem oldu. Yarışmada seyirciye yöneltilen “Filofobi’den muzdarip olan biri hangisinden korkar?” sorusu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

1 /3 Pazar günü ekrana gelen bölümde yarışmacı baraj sorularını geçerken ilginç bir kelimeyle karşılaştı. Kaynarca’nın yönelttiği “Filofobi’den muzdarip olan biri hangisinden korkar?” sorusu, hem yarışmacıyı hem de izleyicileri düşündürdü.

2 /3 Yarışmacının karşısına çıkan şıklar şu şekildeydi:

​A: Gemilerden ​B: Âşık olmaktan ​C: Fillerden ​D: Yabancı dil öğrenmekten