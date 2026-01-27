Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru: Sosyal medyada gündem oldu

12:5627/01/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

ATV’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 25 Ocak Pazar günü yayımlanan bölümüyle yine gündem oldu. Yarışmada seyirciye yöneltilen “Filofobi’den muzdarip olan biri hangisinden korkar?” sorusu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Pazar günü ekrana gelen bölümde yarışmacı baraj sorularını geçerken ilginç bir kelimeyle karşılaştı. Kaynarca’nın yönelttiği “Filofobi’den muzdarip olan biri hangisinden korkar?” sorusu, hem yarışmacıyı hem de izleyicileri düşündürdü.

Yarışmacının karşısına çıkan şıklar şu şekildeydi:


​A: Gemilerden

​B: Âşık olmaktan

​C: Fillerden

​D: Yabancı dil öğrenmekten

İşte sorunun cevabı

Sorunun doğru cevabı B şıkkı, yani "Âşık olmaktan" olacaktı.


Filofobi: Kişinin aşık olmaktan, duygusal bağ kurmaktan veya derin bir romantik ilişkiye girmekten yoğun bir korku duymasıdır. 

#Kim Milyoner Olmak İster
#Oktay Kaynarca
#sosyal medya
#filofobi
