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Silivri'de kafe alev alev yandı: Faciadan dönüldü

Silivri'de kafe alev alev yandı: Faciadan dönüldü

23:3025/05/2025, Pazar
DHA
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Silivri'de bir kafede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.30 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir kafede, müşteriler oturduğu sırada başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle müşteriler dışarı çıkarılırken, alevler kafenin tamamını sardı. 

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Yangın sonrasında kafe tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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