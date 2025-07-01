Yeni aldığı otomobil bir saat içinde küle döndü

Olay, Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.T. idaresindeki 09 VF 634 plakalı Tofaş marka otomobilden seyir halindeyken benzin akmaya başladı. Araçtan sızıntı olduğunu fark eden diğer sürücüler, araç sürücüsü U.T.'yi uyardı.