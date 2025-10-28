"FRANKENSTEİN VARYANTI TÜRKİYE’DE"





Kovid-19’un "Frankenstein varyantı" olarak adlandırılan yeni türünün Türkiye’de de görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Mevcut hastalarımız içinde kritik veya hayatı tehdit eden bir tablo yok. Ancak bu varyantın bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve Avrupa ile Asya’da hızlı bir şekilde yayıldığını biliyoruz" diye konuştu.