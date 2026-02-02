‘Başaramazsın’ diyenlere inat gelir kapısı yaptı: Dünyanın en pahalıları arasında şimdi evinde tüketiyor

Bu başarı, sadece bireysel bir zafer değil; Yüksekova Ovası’nın prestijini değiştirecek bir adım olarak görülüyor. Geleneksel tarım ürünlerinin dışına çıkmak isteyen bölge çiftçileri için Kerim Erişmiş’in tarlası artık bir "başarı rehberi" niteliğinde.