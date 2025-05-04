Depremde zarar gören müzedeki eserler ayağa kaldırılıyor

Erzurum Restorasyon ve Konvervasyon Bölge Laboratuvarı Sanat Tarihçi ve Restoratör Rabia Genç, Hatay Müzesi'nden kendilerine gelen cam ve pişmiş eserleri titiz bir çalışma ile ayağa kaldırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bunlar tarihe dair önemli izleri taşıyan eserler. Deprem sonrası meydana gelen tahribatları gidermeye ve yeniden Hatay Müzesi'nde sergilenmeleri için yoğun bir emek harcıyoruz. Seramik ve cam eserlerin tek tek parçalarını bulmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.