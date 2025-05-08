Eyüpsultan'da kreşteki çocuk 2 metre yükseklikten inşaat alanına düştü

Kuvvet, "Başka okula da gitmek istemiyor. Okul dün yayınladıkları açıklamada ise tüm önlemleri aldıklarını belirtiyorlar. Yeni kaynak yapılmasına rağmen bu demirlerin bile güvenli olduğunu söylüyorlar. Okul ihmalleri olmadığını ve çocuktan kaynaklı bir durum olduğunu söylediler. Olayın öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar elimizde olduğu için bu demir parmaklık yerine bir varil olduğu apaçık görünüyor" dedi.