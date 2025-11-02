Hizan'ın 300 yıllık taş evleri belgesel fotoğraf projesiyle gün yüzüne çıkıyor

Hizan merkez ve çevre köylerinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında elde edilen fotoğraflar, ilerleyen süreçte bir sergi, kısa belgesel ve yayın olarak sanatseverlerle buluşacak. Proje, hem kültürel mirasın korunmasına hem de Anadolu’nun taş mimarisine dikkat çekmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bayar’ın objektifinden yansıyan kareler, taş evlerin sadece birer yapı değil; emeğin, hafızanın ve insan hikâyelerinin taşıyıcısı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.