Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri belgesel fotoğraf projesiyle gün yüzüne çıkıyor

Hizan'ın 300 yıllık taş evleri belgesel fotoğraf projesiyle gün yüzüne çıkıyor

15:572/11/2025, الأحد
IHA
Sonraki haber

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllardır ayakta kalan taş evler, fotoğraf sanatçısı Hilal Bayar’ın yürütücülüğünde hazırlanan "Taşın Belleği: Hizan’ın 300 Yıllık Taş Evleri" adlı belgesel fotoğraf projesiyle yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Kültürel mirası görünür kılmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan proje, Hizan’ın köylerinde yüzyıllardır varlığını sürdüren geleneksel taş mimarisini yalnızca bir yapı biçimi olarak değil, aynı zamanda insan hikâyeleriyle iç içe geçmiş yaşayan bir kültür unsuru olarak ele alıyor. Her bir fotoğraf karesiyle geçmişe tanıklık eden projenin yürütücüsü Hilal Bayar, bölgedeki arşivleme eksikliğine dikkat çekiyor.

Bayar, "Çalışma yaptığımız köylerde hem mekân hem de insan dönüşümü yaşanıyor. En çok da arşivleme eksikliği dikkat çekiyor. Bu nedenle, köyün yaşlı kuşaklarının taşıdığı sözlü ve görsel hafızanın korunması büyük önem taşıyor" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Bayar, Hizan’a gelen birçok fotoğrafçının yalnızca turistik karelerle yetindiğini belirterek, taş evlerin içinde zamana direnen hayatların ve unutulmaya yüz tutmuş hikâyelerin bulunduğunu ifade ederek, "Fotoğraf sadece görmek değildir, anlamaktır. Bu proje, o sessizliği duymak ve belgelemek üzerine kurulu. Bu projede desteklerini esirgemeyen Bitlis valiliği ve Hizan kaymakamlığına ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Hizan merkez ve çevre köylerinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında elde edilen fotoğraflar, ilerleyen süreçte bir sergi, kısa belgesel ve yayın olarak sanatseverlerle buluşacak. Proje, hem kültürel mirasın korunmasına hem de Anadolu’nun taş mimarisine dikkat çekmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bayar’ın objektifinden yansıyan kareler, taş evlerin sadece birer yapı değil; emeğin, hafızanın ve insan hikâyelerinin taşıyıcısı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

#Bitlis
#Hizan
#Taşevler
#Taşın Belleği
#Hilal Bayar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal İstanbul’a nereye hangi ilçeye yapılacak?