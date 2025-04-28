İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son noktayı koydu

99 depremi olduğu zaman fay körfezden Batı'ya yani Çınarcık'a doğru gelmedi. Fay 1912'den Gaziköy'den Doğu'ya yani Marmara Denizi'ne girmedi diyen bir ön kabul var. Bu ön kabulden varsayılan özellikle Şengör'ün mantığı, O zaman 99 ile 1912 arası gibi bir bölgede Marmara Denizi, dümdüz bir fay. "Boydan boya kırılacak. 8.1 deprem olacak" söylemini büyük kıyamet diye belirtmişti.







