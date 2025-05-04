Kazada ölümden dönmüştü: Berk Atan'dan günler sonra ilk kare

TRT’nin sevilen dizisi 'Gönül Dağı'nın oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de sete giderken trafik kazası geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi gören ünlü oyuncu kaza sonrası, arabada çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak "Çok şükür" notunu düştü.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada, TRT’nin sevilen dizisi 'Gönül Dağı'nın oyuncularından Berk Atan yaralanmıştı.
Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edilmişti.
Kaburga kırığı tespit edildi
Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi.
Berk Atan'dan günler sonra ilk kare
Arabada çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Berk Atan, "Çok şükür" ifadelerini not düştü.
"Beni ayağa kaldıran en büyük güç..."
Oyuncu, kaza sonrası yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulunmuştu:
''Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun.''