Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalıp öldü

TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalıp öldü

12:2021/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan Abdurrahman Avcı (53), hayatını kaybetti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi.


Tarım makineleri bayii işleten Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'da düşen iki balya samanın altında kalıp, yaralandı.

 Evli, 2 çocuk babasının Avcı'nın yardımına koşan çevredekiler, Avcı'yı saman balyalarının altından kurtarmaya çalıştı.

Bir yandan da olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kiraz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avcı, kurtarılamadı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.

Beldeyken kapatılıp kırsal mahalleye dönüştürülen Kaymakçı'nın eski belediye başkanlarından Halil Güler'in damadı olan Avcı'nın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. 

#İzmir
#TIR
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM İZNİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı, Düzenleme Meclis'e Geldi Mi?