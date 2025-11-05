100.000 TL EGM maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM banka promosyonu ödeme tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu ödemelerine dair gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Polis memurları, 2025 yılı maaş promosyonunun ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Yapılan anlaşmaya göre, hem merkez hem de taşra teşkilatında görev yapan personele 100.000 TL ödeme yapılacak. Peki, EGM maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?

1 /5 EGM maaş promosyonu ödemeleri için beklenen tarih belli oldu. Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan emniyet personeline 100.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Tutar, personelin hesaplarına tek seferde yatırılacak. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?

2 /5 2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK, TARİH BELLİ Mİ? EGM maaş promosyonu ödeme tarihi henüz açıklanmadı. EGM çalışanlarına yönelik 2022'de gerçekleştirilen protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti. Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlanacak. Bu bilgiler doğrultusunda EGM promosyon ödemelerinin kasım ayının ilk veya ikinci haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

3 /5 EGM MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL? EGM maaş promosyon ödemesi 100.000 TL. Tutar, tek seferde ve kesinti olmadan hesaplara yatırılacak.

4 /5 EGM merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.