2025 EMEKLİ MAAŞI AZ MI OLACAK? 4A, 4B emekli maaş farkı kapanacak mı, ne olacak? SSK, BAĞKUR emekli aylığı...

"4A, 4B emekli maaş farkı kapanacak mı, ne olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı aylık tutarı 2025 yılında düşük olur mu sorusu, emekliliğe hazırlanan vatandaşların gündeminde. Yeni yıla yaklaşırken emekli maaşı hesaplama bilgileri de yoğun olarak merak ediliyor. SSK, Bağkur emekli aylığı tutar bilgisi, maaş farkı sebebiyle gündemde yer alıyor. 4A, 4B emekli aylığı tutar farkı sebebiyle emekli olacakların bir bölümünün dilekçelerini yıl sonuna kadar vermesi bekleniyor. Emekli maaşı hesaplama için kullanılan formül sebebiyle tutar oranı farklılık gösterebiliyor.
"2025 emekli maaşı düşük mü olacak? 4A, 4B emekli maaş farkı kapanacak mı, ne olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. . SSK, Bağkur maaşları sigorta giriş, prim gün sayısı gibi etkenlerden dolayı farklılık gösteriyor. Bu farkın nedeni ise emekli aylıklarında kullanılan formül. SGK emekli maaş farkı konusuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki SGK emekli maaş farkı kapanacak mı, 4A, 4B emekli aylıkları nasıl hesaplanır?
2025 EMEKLİ MAAŞI DÜŞECEK Mİ, SSK, BAĞKUR AYLIK FARKI KAPANACAK MI?
Gelecek yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarında 2024’te emekli olanlara göre düşüş olmaması için düzenleme yapılması beklentilerinde ibre tersine döndü. Ekonomi yönetiminin düzenlemeyi rafa kaldırdığı belirtirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de önceki gün yaptığı açıklamada bu yönde mesajlar verdi.
MAAŞ FARKININ SEBEBİ HESAPLAMADA KULLANILAN FORMÜL
2024 yılında emekli olacak bir sigortalının aylığının 2025 yılındaki emekliliğe göre en az yüzde 30 daha fazla olması nedeniyle emeklilerin bir bölümünün dilekçelerini yıl bitmeden vermesi bekleniyor. Bu farkın nedeni ise emekli aylıklarında kullanılan formül.
Emekli aylıkları hesaplanırken güncelleme katsayısı önceki yılın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. 2024 yılında enflasyon 2023’e göre daha düşük olacağı için 2024’te hesaplanacak emekli aylığı 2025 yılında hesaplanacak aylığa göre daha yüksek belirleniyor. Bu yöndeki haberlerin çıkmasının ardından, ekonomi yönetiminin harekete geçtiği belirtilmişti.
DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Abdullah Güler’in önceki günkü açıklaması dikkat çekti. Güler "Geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları, usulleri neyse aynı şekilde devam ediyor. O riskler bazıları için duyum şeklinde. Henüz bize böyle bir farkın oluşabileceğine dair rapor ulaşmadı" diyerek, bir çalışmanın bulunmadığını ifade etmiş oldu.
Emeklilikte 2024-2025 farkına ilişkin bir düzenleme için yıl sonuna kadar zaman bulunuyor. Ancak 17 Ekim’den sonra 2025 yılı bütçe görüşmeleri de yapılacağı için yapılacak yasal düzenleme için kısıtlı bir süre söz konusu.
YENİ EMEKLİ OLAN NE KADAR MAAŞ ALIR?
Emekli maaşı tutarında sigorta başlangıcı, prim günü sayısı, toplam çalışma süresi gibi bazı faktörler etkili oluyor. Ayrıca emekli maaşınızı yükseltmeniz için en önemli konu prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor.
Mevcut durumla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli hesaplama, e-Devlet üzerinden veya SGK emekli maaşı sorgulama motoru üzerinden yapılabiliyor.