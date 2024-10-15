2025 EMEKLİ MAAŞI AZ MI OLACAK? 4A, 4B emekli maaş farkı kapanacak mı, ne olacak? SSK, BAĞKUR emekli aylığı...

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Abdullah Güler’in önceki günkü açıklaması dikkat çekti. Güler "Geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları, usulleri neyse aynı şekilde devam ediyor. O riskler bazıları için duyum şeklinde. Henüz bize böyle bir farkın oluşabileceğine dair rapor ulaşmadı" diyerek, bir çalışmanın bulunmadığını ifade etmiş oldu.

Emeklilikte 2024-2025 farkına ilişkin bir düzenleme için yıl sonuna kadar zaman bulunuyor. Ancak 17 Ekim’den sonra 2025 yılı bütçe görüşmeleri de yapılacağı için yapılacak yasal düzenleme için kısıtlı bir süre söz konusu.