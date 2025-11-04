4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI: Emekliye 4 aylık enflasyon farkı ne kadar çıktı, yeni maaşlar belli oldu mu?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre;

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı doğrultusunda maaş zammı alırken, 2026 Ocak zammının nihai oranı TÜİK tarafından yılın son çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık) açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek; ancak Merkez Bankası ve önde gelen finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri, emekli maaşlarına yapılacak artışa dair güçlü bir öngörü sunarak milyonlarca vatandaşın yeni yıl maaş beklentilerini şekillendiriyor.