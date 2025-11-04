4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI: Emekliye 4 aylık enflasyon farkı ne kadar çıktı, yeni maaşlar belli oldu mu?

4 aylık enflasyon farkı ve emekli maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılına yaklaşırken milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yansıyacak artış oranını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte, 4 aylık enflasyon farkı netleşecek. Ocak ayında yapılacak maaş zamları, Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme zamlarıyla belirlenecek.
Yeni yıla sayılı haftalar kala emekli ve memur maaş zamlarına yön verecek enflasyon farkı merak konusu oldu. TÜİK’in her ay yayımladığı enflasyon verileri, Ocak 2026 zam oranlarını belirleyecek. Eylül itibarıyla açıklanan verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,5’lik zam oranı kesinleşti. Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminine göre ise memurlar için toplam artışın yüzde 16,88 seviyesinde olması bekleniyor.
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre;
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı doğrultusunda maaş zammı alırken, 2026 Ocak zammının nihai oranı TÜİK tarafından yılın son çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık) açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek; ancak Merkez Bankası ve önde gelen finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri, emekli maaşlarına yapılacak artışa dair güçlü bir öngörü sunarak milyonlarca vatandaşın yeni yıl maaş beklentilerini şekillendiriyor.
EMEKLİ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Emekli maaşları için 4 aylık enflasyon farkı %10.25 oldu.
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri halihazırda yüzde 4,14 oranında zam almaya hak kazanırken, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 24 ila yüzde 29 arasında değişmesi, emeklilerin Ocak 2026’da alacağı zam oranının yüzde 7,14 ile yüzde 10,56 arasında şekillenebileceğini gösteriyor; bu öngörüler, yeni yıl maaş artışlarına dair beklentileri güçlendirirken, nihai oranlar TÜİK’in yılın son çeyreğinde açıklayacağı verilerle kesinleşecek.
ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,87 artış, ulaştırmada %27,33 artış ve konutta %50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 oldu.
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,41 artış, ulaştırmada %1,07 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,83, ulaştırmada %0,16 ve konutta %0,45 oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Bu senaryoya göre en düşük memur maaşı 60.032 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 26.501 TL’ye çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 11,42’lik zamla en düşük emekli maaşının 16.881 TL’den 18.809 TL’ye yükselmesi bekleniyor.