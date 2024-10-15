Altın fiyatları 15 Ekim Salı gününe az da olsa düşüşle başladı. Fed'in Eylül ayında yaptığı faiz indirimi sonrası altın fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. İsrail-Hizbullah-İran arasındaki artan gerilimin yanında Fed'in faiz indirimine devam edeceği sinyali canlı altın fiyatlarında hareketliliğe neden olmakta. Anlık altın fiyatlarını takip edenler ve yatırımcılar ''bugün çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Uzmanlar, altında düşüşler kalıcı olmayabilir diyerek uyarıyor. Peki gram ne kadar, çeyrek bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 15 Ekim 2024 altın fiyatlarında son durum.

1 /15 Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır. Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır.

2 /15 Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /15 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 2.915,05 TL Gram altın satış fiyatı 2.915,52 TL

4 /15 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 4.930,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 4.977,00 TL

5 /15 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.661,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.827,00 TL

6 /15 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 9.834,00 TL Yarım altın satış fiyatı 9.952,00 TL

7 /15 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.756,07 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.773,61 TL

8 /15 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 20.071,13 TL ATA Altın satış fiyatı 20.575,33 TL

9 /15 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.462,91 TL Tam altın satış fiyatı 19.844,85 TL

10 /15 Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı Altın piyasasının güncel durumunu yorumlayan ve altınla ilgili beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Ons altın nereye gram altın oraya" ifadesini kullandı.



11 /15 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıları uyararak önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gereken kritik gelişmeleri işaret etti. Memiş, özellikle Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

12 /15 Memiş, açıklamasında “Önümüzdeki hafta, yurtiçinde TCMB'nin faiz kararı, yurtdışında ise ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisiyle piyasalar hareketlenecek" dedi. Bu iki kararın altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çeken Memiş, özellikle altın fiyatları için düşüş beklentisinin sürdüğünü belirtti.

13 /15 İslam Memiş, ons altının geçen hafta 2 bin 605 dolara kadar gerilediğini ve bu hafta da 2 bin 630-2 bin 680 dolar aralığının izleneceğini söyledi.

14 /15 Gram altın tarafında ise geçen hafta 3 bin 15 liraya kadar bir düşüş yaşandığını ifade eden Memiş, "Düşüşler kalıcı olmayabilir, bu yüzden alım fırsatlarını değerlendirmek mantıklı olabilir" açıklamasını yaptı.