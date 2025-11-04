Avukatlık asgari ücret tarifesi yenilendi: Yeni avukatlık ücreti ne kadar oldu? TBB’nin yeni tarifesiyle avukat danışma ve dava ücretlerinde yüzde kaç artış var? İşte güncel fiyatlar

Türkiye Barolar Birliği yeni döneme ait avukatlık ücret tarifesini Resmî Gazete’de yayımladı. Danışmadan davaya kadar her kalemde rakamlar değişti. Peki yeni tarifede hangi hizmet ne kadar oldu? İşte güncel avukatlık ücretleri ve detaylar...
Yeni tarife Resmî Gazete’de yayımlandı. Danışma, dava ve sözleşmeli avukat ücretlerinde oranlar değişti. Peki TBB bu kez hangi kalemlerde güncelleme yaptı?
TBB’den yüzde 36 zam: Danışma, dava ve sözleşmeli avukat ücretleri yeniden belirlendi
Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini Resmî Gazete’de yayımladı. Yeni tarife ile birlikte avukatların danışma, dava ve icra takip ücretlerinde ortalama yüzde 36,15 oranında artış yapıldı.
Avukat danışma ücreti 4.000 TL oldu
Yeni tarifeye göre, avukatların bürolarında verdikleri sözlü danışmanın ilk saati 4.000 TL olarak belirlendi. Takip eden her saat için bu ücret 1.800 TL artacak. Böylece müvekkillerin yüz yüze ya da online danışma hizmetlerinde ödeyeceği ücretlerde dikkat çeken bir artış yaşandı.
Dava ücretlerinde dikkat çeken artış
Yeni dönemde en çok merak edilen kalemlerden biri olan dava ücretleri de güncellendi.
TBB’nin 2025-2026 tarifesine göre:
Asliye Mahkemelerinde görülen davalarda maktu ücret 45.000 TL oldu.
Sulh Hukuk Mahkemelerinde bu ücret 30.000 TL olarak tespit edildi.
Tüketici Mahkemelerinde görülen davalarda maktu ücret 22.500 TL olarak belirlendi.
İcra Dairelerinde yapılan takiplerde ücret 9.000 TL, tahliyeye ilişkin takiplerde ise 20.000 TL olarak açıklandı.
Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde maktu ücret 65.000 TL'ye çıkarıldı.
Sözleşmeli avukatlara da zam geldi
Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği, anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45.000 TL olarak güncellendi. Yapı kooperatiflerinde görev yapan avukatların ücreti ise 27.000 TL oldu.
TBB’den yeni dilim açıklaması
TBB’den yapılan açıklamada, “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca nisbî Tarife ücretini belirleyen Üçüncü Kısma %13’lük yeni bir dilim eklenmiştir.” denildi. Bu düzenlemeyle birlikte, yargı yerleri ve icra dairelerinde yapılan, konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen hukuki yardımlara ilişkin ücretlerde de artışa gidildi.
Avukatlıkta yeni dönem başladı
Yayımlanan 2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte hem danışma hem de dava süreçlerinde avukat ücretleri yeni ekonomik koşullara göre güncellenmiş oldu.