Avukatlık asgari ücret tarifesi yenilendi: Yeni avukatlık ücreti ne kadar oldu? TBB’nin yeni tarifesiyle avukat danışma ve dava ücretlerinde yüzde kaç artış var? İşte güncel fiyatlar

TBB’den yeni dilim açıklaması

TBB'den yapılan açıklamada, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca nisbî Tarife ücretini belirleyen Üçüncü Kısma %13'lük yeni bir dilim eklenmiştir." denildi. Bu düzenlemeyle birlikte, yargı yerleri ve icra dairelerinde yapılan, konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen hukuki yardımlara ilişkin ücretlerde de artışa gidildi.





Avukatlıkta yeni dönem başladı





Yayımlanan 2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte hem danışma hem de dava süreçlerinde avukat ücretleri yeni ekonomik koşullara göre güncellenmiş oldu.