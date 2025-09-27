Yeni Şafak
EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman yatacak?

16:4427/09/2025, Cumartesi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl öğretmenlere ödenen eğitim ödeneği, diğer adıyla kırtasiye yardımı için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenler, ödeneklerin hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, eğitim ödeneği ne zaman ödenecek?

Öğretmenlere verilen kırtasiye yardımı, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde. 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödeyeceği eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE ZAMAN YATACAK?

Her yıl öğretmenlerin eğitim öğretim ödeneği eylül ayı içerisinde okullar başladıktan sonra hesaplara yatırılıyor. Bu bilgiler ışığında kırtasiye ödemelerinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı. Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

