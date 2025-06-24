Emekli ve memur zammı son hesap çıktı! 6 aylık enflasyonda nefesler tutuldu: İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın masadaki zam oranı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için kritik tarih yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2025 tarihinde Haziran ayı enflasyon verisini açıklayacak. Bu verinin ardından, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve milyonlarca memur ile emeklinin Temmuz maaş zammı kesinleşecek. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Memur maaşlarına yapılacak artış oranı ne seviyede bekleniyor?
Memur ve emeklilerin Temmuz 2025 maaş zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon verisine göre doğrudan zam alırken; memur ve memur emeklileri için zam oranı, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme artışıyla birlikte hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Haziran enflasyon verisiyle birlikte zam oranları da netleşecek.
Mayıs ayı enflasyon oranına göre emeklilerin alacağı 5 aylık zam farkı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09’luk farkı şimdiden hak etti. Memur ve memur emeklileri için de yüzde 14 oranında zam kesinleşti.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLUR?
Peki SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine zam oranı ne olacak? En düşük emekli aylığı için beklenti ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.
İŞTE SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ZAM ORANI
Yılda iki defa emeklilere enflasyon oranı üzerinden kök aylıklarına maaş farkı gelmektedir. Maaş zammı için bir bant aralığı vermek gerekirse emeklilerimize %16 ile %18 arasında fark oluşacağını tahmin ediyorum. Eğer Merkez Bankası anketini baz alırsak da SSK ve Bağkur emeklilerine maaş zammı %16,94 civarında oluşacaktır.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI NE OLUR?
Burada %16,94 olan enflasyon tahminine ek olarak memurlara toplu sözleşme zammı üzerinden bir hesaplama yaptığımızda %15,84 oranında zam farkı doğacaktır.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLUR?
19.615 TL olan en düşük Emekli Sandığı emeklisinin maaşı 22.722 TL’ye, 40.417 TL olan bekar bir memurun maaşı 46.819 TL’ye, son olarak 43.729 TL olan evli bir memurun maaşı ise 50.655 TL’ye çıkacağını tahmin ediyorum.
GÖZLER EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA! İŞTE BEKLENTİ
En düşük emekli aylığı kanunla belirlenmektedir. Oluşan enflasyon farkları kök aylıklara iyileştirme olarak eklenmektedir. Eğer kök maaşlar belli bir rakamın altında kalırsa taban aylık dediğimiz fark Hazine tarafından karşılanmaktadır. Hükümet geçen dönemki maaş politikasını aynı şekilde devam ettirirse 14.469 TL olan taban aylıkların 16.920 TL’ye gelmesi mümkün gözüküyor.”