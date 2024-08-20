Emekliye maaşa ek ödeme listesi şekillendi! Taban aylıkla değişti: 12.500 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...

Emekli promosyonu 2024 yılı Ağustos ayında bankalar arasında büyük bir rekabete sahne oluyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, bankalar da emeklilere sundukları promosyon miktarlarını artırdı. Bazı bankalar, SGK (SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı) emekli maaşını taşıyan müşterilere ek koşul aranmaksızın 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunarken, bazı bankalar bu rakamı 18.000 TL’ye kadar çıkarıyor. Emekliler, bankaların sunduğu bu promosyon tekliflerini değerlendirerek maaşlarını taşıyabilirler.
2024 Ağustos ayı itibarıyla emekliler için en yüksek promosyon veren bankalar merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarının promosyonlarını artıracağını duyurmasının ardından Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bankalar, promosyon ücretlerini 8 ila 12 bin lira arasında güncelledi. Ayrıca, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine temmuz ayında yapılan zam sonrası bankalar arasında rekabet arttı ve bazı bankalar promosyon ödemelerini 18.000 TL'ye kadar yükseltti.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekliler ise 3 yılda bir verilen maaş promosyonunun senede bir verilmesini istiyor. Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor.
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?
Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
AKBANK
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
GARANTİ BBVA
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın! Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2024’tür.
İŞ BANKASI
Bi' emekli olayım ilk iş hayallerimi gerçekleştireceğim diyenler emekli maaşını İş Bankası'ndan alıyor, 12.000 TL' ye varan nakit promosyon kazanıyor. Siz de emekli maaşınızı İşCep'ten kolayca İş Bankası'na taşıyabilir, promosyon talebinde bulunabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
FİNANSBANK
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü