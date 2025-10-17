FED ve Merkez Bankası faiz kararı döviz piyasını da etkileyecek. Gözler faiz açıklamalarına çevrilmişken güncel döviz fiyatları da belli oldu. Dolar haftanın son günü olan cuma gününde 41 TL'nin üzerinde, Euro 49 TL'nin üzerinde sterlin ise 56 TL'nin üzerinde seyrediyor. İşte 17 Ekim Cuma güncel dolar, Euro ve sterlin fiyatları

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI (17 EKİM 2025)

Serbest piyasada dolar bugün (17 Ekim 2025) saat 09:30 itibariyle 41.9437 TL’den alınıp 41.9506 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.24 yükselişle başladı. Euro 49.1330 TL’den alınıp 49.2224 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.39. Sterlin 56.5341 TL’den işlem görüyor.

2 /4 Öte yandan dün dolar en yüksek 41.8596 TL'yi en düşük 41.8368 TL'yi görerek günü 41.8476 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 49.0313 TL’den, en düşük 48.7453 TL’den işlem görürken günü 49.0105 TL olarak kapattı.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

ABD ekonomisine ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerle dolar endeksindeki düşüş eğilimi devam ediyor. ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişeler de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.