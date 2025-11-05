Hac kura sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Diyanet ile 2026 hac kura sonuçları listesi ne zaman açıklanır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. 11 Ağustos–5 Eylül tarihleri arasında tamamlanan ön kayıt ve yenileme sürecinin ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Diyanet Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan çekilişle, kutsal topraklara gidecek adaylar belirlendi. Peki, hac kura sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Hac yolculuğu için bekleyiş sona eriyor. 11 Ağustos’ta başlayan ve 5 Eylül’de tamamlanan ön kayıt döneminin ardından hac kura çekilişi bugün saat 10.30’da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan kura ile hacı adaylarının heyecanı doruğa çıktı. Şimdi gözler sonuçlarda. Peki, hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanacak?
HAC KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ!
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 asil hacı adayı belirlendi. İşte kura çekimine dair detaylar;
HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden belli oluyor. Hacı adayları "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.
Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre diğer illerin kura sonuçları tam liste saat 20.00 itibarıyla erişime açılacak.
2026 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?
Hac kura sonuçları açıklandı! Kayıt işlemleri 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, 27 Kasım 2025 itibarıyla kura sırası gözetilerek ek kayıtlar alınacak. 2026 hac yolculuğu ise 18 Nisan 2026 tarihinde ilk kafilenin yola çıkmasıyla başlayacak, son kafile 22 Mayıs 2026'da kutsal topraklara hareket edecek.