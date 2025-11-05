Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hac kura sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Diyanet ile 2026 hac kura sonuçları listesi ne zaman açıklanır?

Hac kura sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Diyanet ile 2026 hac kura sonuçları listesi ne zaman açıklanır?

15:375/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. 11 Ağustos–5 Eylül tarihleri arasında tamamlanan ön kayıt ve yenileme sürecinin ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Diyanet Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan çekilişle, kutsal topraklara gidecek adaylar belirlendi. Peki, hac kura sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Hac yolculuğu için bekleyiş sona eriyor. 11 Ağustos’ta başlayan ve 5 Eylül’de tamamlanan ön kayıt döneminin ardından hac kura çekilişi bugün saat 10.30’da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan kura ile hacı adaylarının heyecanı doruğa çıktı. Şimdi gözler sonuçlarda. Peki, hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanacak?

HAC KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ!

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 asil hacı adayı belirlendi. İşte kura çekimine dair detaylar;

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden belli oluyor. Hacı adayları "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

HAC KURALARINDA KAYIT HAKKI KAZANAN İSİMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre diğer illerin kura sonuçları tam liste saat 20.00 itibarıyla erişime açılacak.

2026 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kura sonuçları açıklandı! Kayıt işlemleri 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, 27 Kasım 2025 itibarıyla kura sırası gözetilerek ek kayıtlar alınacak. 2026 hac yolculuğu ise 18 Nisan 2026 tarihinde ilk kafilenin yola çıkmasıyla başlayacak, son kafile 22 Mayıs 2026'da kutsal topraklara hareket edecek.

#Hac Kura Sonucu
#Hac kura sonuçları
#Hac Kura Sonuçları 2025 Edevlet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman? Amerika Merkez Bankası faizi indirecek mi, beklenti ne yönde?