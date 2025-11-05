Hac kura sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Diyanet ile 2026 hac kura sonuçları listesi ne zaman açıklanır?

HAC KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ!

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 asil hacı adayı belirlendi. İşte kura çekimine dair detaylar;