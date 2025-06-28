MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAM ORANI 2025: Temmuz'da emekli ve memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Öğretmen, polis...

YENİ MEMUR MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Emeklilerde olduğu gibi memurlarda da maaş zammı hesaplama enflasyona göre yapılacak. Memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılırken ek olarak toplu sözleşme zammı olan %5 maaşlara yansıtılacak.

Ortalama en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine ulaşırken Haziran ayı enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda memurların alacağı zamlar, toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 15,71 olacak.