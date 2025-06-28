MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAM ORANI 2025: Temmuz'da emekli ve memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Öğretmen, polis...

Emekli ve memurların Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen milyonlarca kişi, 2025 yılının ikinci yarısında alacakları maaş artışını merak ediyor. TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık artış oranı netleşecek. İlk 5 aylık TÜFE yüzde 14,29 olarak hesaplandı. Toplu sözleşme farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek.
Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Gözler, 2025’in ilk yarısına ilişkin son TÜFE verisi olan Haziran enflasyonuna çevrildi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 14,29 olarak açıklanırken, nihai artış oranı Haziran verisiyle belli olacak. Memurlar için toplu sözleşme farkı da zam oranına eklenecek. İşte maaş artışında son durum…
EMEKLİ MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?
5 aylık veriye göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Haziran ayı enflasyonunun 1.5 - 2 seviyelerinde olması beklenirken emeklilerin alacağı zam oranı beklentiye göre yüzde 16,81 ile 17,4 arasında değişiklik gösterebilir.Kesin zam oranları ise 3 Temmuz’da ilan edilecek Haziran ayı enflasyonuyla belli olacak.
Haziran ayında enflasyonun %1,5 seviyesinde olması durumunda emeklilere yüzde 16,81 oranında zam yapılacak. Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı 2 bin 432 lira artacak ve 16 bin 901 liraya yükselecek.
Ortalama 17 bin lira alan emeklinin ise aynı zam oranında maaşı 2 bin 857 lira artacak ve 19 bin 857 lira olacak. Maaşı 18 bin lira olan emekli ise Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olması durumunda maaşı 16,81 artacak ve 3 bin 25 lira zam alacak. 20 bin lira emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur maaşlarına 16,81 oranında zam gelmesi durumunda ise 3 bin 362 lira artacak ve yeni maaşı 23 bin 362 lira olacak.
YENİ MEMUR MAAŞI ZAM HESAPLAMASI
Emeklilerde olduğu gibi memurlarda da maaş zammı hesaplama enflasyona göre yapılacak. Memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılırken ek olarak toplu sözleşme zammı olan %5 maaşlara yansıtılacak.
Ortalama en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine ulaşırken Haziran ayı enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda memurların alacağı zamlar, toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 15,71 olacak.
En düşük memur maaşı 44 bin lira olarak ödenirken yüzde 15,71 zam olması durumunda mevcut maal 6 bin 912 lira yükselecek ve 50 bin 912 lira olacak.
1/4 derecesinde öğretmen olarak çalışanlar 52 bin 906 lira alırken bu orana göre maaşı 8 bin 311 lira artacak ve 61 bin 217 liraya ulaşacak.
8/1 derecesinde polis olarak çalışanlar ise son olarak Ocak ayında yapılan zamla birlikte 58 bin 910 lira maaş alıyor. Beklentiye göre bu kıdemde çalışan polislerin maaşları ise 9 bin 254 lira artacak ve 68 bin 164 lira olacak.
Üniversite mezunu 5/1 derecesinde çalışan hemşire ise 53 bin 437 lira maaş alırken benzer zam senaryosunda maaşı 8 bin 394 lira artacak ve 61 bin 831 lira olacak.