MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası aralık faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

12:445/11/2025, Çarşamba
Uluslararası yatırım bankası BBVA, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerini analiz etti. Banka, son verilerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasına ilişkin yeni tahmin ve beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından uluslararası yatırım bankası BBVA’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, veriler ışığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki dönemdeki para politikası adımlarına yönelik tahminlerini güncelledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

DİĞER TOPLANTI TARİHLERİ

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

