7 ŞUBAT KAR TATİLİ HABERLERİ: BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı illerde bugün eğitime bir günlük ara verildi. Ancak 7 Şubat 2025 Cuma günü kar tatili olan iller henüz belli olmadı.



