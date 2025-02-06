İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde bugün kar yağışı devam ediyor. Okullarda kar yağışı nedeniyle tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle tatil olduğunda açıklama yapıyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 7 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul kar tatili ile ilgili son gelişmeler...
İstanbul’da kar yağışının başlamasının ardından gözler valilikten yapılan bir kar tatili uyarısına çevrildi. Kar yağışı ve dondurucu soğuk hava koşullarının İstanbul da dâhil olmak üzere ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Peki, İstanbul'da yarın 7 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Türkiye genelinde kar yağışı, sağanak yağmur ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Son olarak İstanbul için de yarından itibaren kar yağışının etkili olacağı duyurulmuştu. İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL OLACAK MI?
İstanbul'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre İstanbul'da eğitime devam edilecek.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 4 derece ve altına kar değerlerine ineceğini duyuran AKOM, kar yağışının yer yer kuvvetli şekilde 7 Ocak Cuma günü sabahına kadar devam edeceğini duyurdu.
İSTANBUL'DA UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 5-6 Şubat tarihleri için planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi X hesabından yaptığı duyuruda "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. " ifadelerini kullandı.
7 ŞUBAT KAR TATİLİ HABERLERİ: BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı illerde bugün eğitime bir günlük ara verildi. Ancak 7 Şubat 2025 Cuma günü kar tatili olan iller henüz belli olmadı.