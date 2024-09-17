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Tarım Kredi Kooperatif Market 16-20 Eylül indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! İndirim uygulanan avantajlı ürünler için son 3 gün...

10:31 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Tarım Kredi Kooperatif Market 16-20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri alıcısı ile paylaştı. Pek çok yerli üretim ürünün düşük fiyatlarla yer aldığı markette Eylül ayına özel düşüşler gündemde. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde sucuk, süt, dana köfte, kahvaltılık ürünler, milk shake, bulaşık makinesi tableti, kaşar peyniri, ıslak mendil, kuruyemiş gibi birçok temel ihtiyaç ürününe eylül ayına özel yeni indirimler yapıldı.Tarım Kredi Aktüel Katalog PDF listesi üzerinden alışveriş listeleri çıkarılıyor. Peki; Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 16-20 Eylül indirimli ürünler kataloğu

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