TOKİ'den müjdeli haber! 29 ilde hak sahibi olan vatandaşlar, İlk Evim Arsa projesi kapsamında kendilerine tahsis edilen arsaların tapu tescil belgelerine e-Devlet üzerinden erişebiliyor. Bu sayede, arsa sahipleri konutlarının inşasına başlayabilme imkanına kavuşuyor. Peki TOKİ arsa tapuları hangi illerde verildi? TOKİ arsa tapuları veriliyor mu? İlk evim arsa tapuları ne zaman teslim edilecek? TOKİ ilk evim arsalarına ne zaman başlanılacak, TOKİ arsasına evler ne zaman yapılacak? Arsa tapu tescil belgeleri ne işe yarıyor? Tapu tescil belgesini alan vatandaşlar ne yapmalı? İşte detaylar.

1 / 9 TOKİ'nin büyük ilgi gören ve rekordan fazla başvuru alan "İlk Evim Arsa" projesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Kampanya dâhilinde 29 ilde yer alan 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsa, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanarak inşaata hazır hale getirildi. Bu sayede hak sahibi olan vatandaşlar hayallerindeki eve bir adım daha yaklaşmış oldu.

2 / 9 TOKİ arsa tapuları veriliyor mu? TOKİ ilk evim arsa tapuları hak sahiplerinin gündemi yer almayı sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin, Antalya'da 23 bin başta olmak üzere toplam 29 ilde hazır hale getirilen arsaların tapu tescil belgeleri erişime açtı.

3 / 9 Vatandaşlar, kendilerine verilecek arsa tapu tescil belgesini ve tapu bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler. TOKİ'nin bu büyük adımı, arsa ve konut sahibi olmayı bekleyen binlerce kişiye büyük bir rahatlık sağlıyor.

4 / 9 TOKİ ilk evim arsalarına ne zaman başlanılacak, TOKİ arsasına evler ne zaman yapılacak? Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, konutlarının inşasına başlayabilecek. 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek.

5 / 9 Kampanya açıklandığında, arsaların 2 yıl içerisinde teslim edileceği vaat edilmişti. Böylece 2 yıl dolmadan arsalar teslim edilmiş olacak. Ancak, konut için de 2 yıl şartı getirildi. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak. Bu kural, projenin disiplinli ve zamanında tamamlanmasını sağlamak amacıyla getirildi.

6 / 9 TOKİ ilk evim arsa tapu tescil belgesi nereden öğrenilecek ? Vatandaşlar, arsa tapu tescil belgelerine e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla erişebilecek. Bu durum, başvuru sahiplerinin büyük bir kolaylıkla işlemlerini yapabilmelerine olanak tanıyor. Tapu bilgileri ve diğer gerekli belgeler, e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde alınabilecek. Arsa tapu tescil belgesi sorgulama ekranı

7 / 9 Tapu tescil belgesini alan vatandaşlar ne yapmalı? Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, 2 yıl içerisinde konutlarının inşasına başlamalıdır. Konutlar, 350 ile 500 metrekare arasındaki arsalarda inşa edilecek ve en fazla brüt 150 metrekare büyüklüğünde olacak. Binaların yüksekliği zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek.

8 / 9 Tapu Tescil Belgesi Nedir ve Nereden Alınır? Tapu sicili, gayrimenkuller üzerindeki hakkın tesis edilebilmesi için tapu siciline düşülmesi gereken kayıtlara verilen addır. Mülkiyet hakkı, geçit hakkı, rehin hakkı bir ayni haktır. Ayni hakların tesisi için tapu kütüğüne tescil şartı aranır. Özetle tescil belgesi taşınmazın tapu tescilini gösteren resmi evraktır.