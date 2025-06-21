YKS maratonunun ilk oturumu olan TYT tamamlandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Sınav sonrası gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Adaylar, sınav performanslarını değerlendirebilmek için “TYT soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Sorular, ÖSYM’nin resmî internet adresi olan osym.gov.tr üzerinden erişime açılıyor.
TYT sona erdi, gözler soru ve cevap anahtarında! Üniversite hayaliyle aylarca hazırlanan yüz binlerce aday, bugün gerçekleştirilen 2025 TYT oturumunda ter döktü. Saat 10.15'te başlayan sınav 165 dakikalık sürenin ardından tamamlandı. Şimdi ise hem adaylar hem de aileleri, TYT soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına göre TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavın ardından aynı gün içinde veya en geç ertesi gün osym.gov.tr adresinden yayımlanabiliyor.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 10.15'te başladı. 165 dakika süren sınav saat 13.00'te sona erdi. Hemen belirtelim ki TYT soru ve cevapları yayınlanmadı. Soruların ve cevapların yüzde 10'u birkaç saat içerisinde ÖSYM sınav soruları sayfası üzerinden yayınlanacak. Cevap anahtarı yayınlandığında son dakika gelmesini sizlerle paylaşacağız.
TYT SORULARI VE CEVAP ANHATARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT soru ve cevap anahtarı ÖSYM'nin sınav soru ve cevapları ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Aşağıdaki uzantıya tıklayarak soruları ve cevap anahtarını sorgulayabilirsiniz.
TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2025 Temel Yetenek Testi TYT sonuçları 22 Temmuz tarihinde sonuçlar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanacak.
TYT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
TYT NET HESAPLAMA YAPILIR?
TYT soru ve cevaplarını kontrol ettikten sonra yanlış yapılan soru sayısını 4'e bölün. Bulduğunuz sayısı doğru yaptığınız soru sayısından çıkarın. Ortaya çıkan sonuç net sayınız olacaktır.