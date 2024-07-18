* Ekonomik yoksunluk içinde olan bu nedenle de SED yardımı alamadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olanlar









* Haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olanlar





* Ailesi SED yardımcı olmadığı takdirde, ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar





* Hakkında bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler







































