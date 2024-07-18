Temmuz ayı SED yardımı ödeme günleri ve takvimi 2024, hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Bu destekten çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler yararlanabiliyor. Her ay ödenen SED yardımının temmuz ayının kaçında ödeneceği merak kazandı. Memur maaş katsayısındaki artışlar, SED yardımlarını da etkiledi. Temmuz ayında SED yardımı ödemeleri zamlı olarak yatacak. Peki, Temmuz ayı SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? SED yardımı ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilecek SED ödemeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. Her ay çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla ödenen SED yardımı geçen ay 15 Haziran'da yatırılmıştı.Temmuz ayında zamlı olarak yatacak SED yardımı ödeme tarihi merak ediliyor.
2024 TEMMUZ SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı SED yardımının 15 Temmuz'da yatırıldığını duyurmuştu. Temmuz ayı SED ödeme tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
TEMMUZ SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamdan nasibini aldı. %20.31'lik artışla birlikte:
Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya,
İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya,
Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya,
Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya çıkacak.
Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya,
Kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 449 liraya yükselecek.
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Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.
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SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımlarından kimlerin yaralanabileceği en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. SED yardımından yararlanabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir;
* Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar
* Ekonomik yoksunluk içinde olan bu nedenle de SED yardımı alamadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olanlar
* Haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olanlar
* Ailesi SED yardımcı olmadığı takdirde, ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
* Hakkında bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler
* Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklemediklerini halde muhtaç duruma düşecek olanlar
* Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan dolayı kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları
* SED yardımı alabilecek kişilerin kısacası çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler olduğu söylenebilir.