Beşiktaş bir türlü çözüm bulamıyor: Sergen Yalçın 22’inci defa değiştirecek

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. Haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, 22’inci defa değişiklik yapacak.

1 /5 Süper Lig’in 23. Haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

2 /5 Bu mücadele öncesinde Beşiktaş, bu sezon savunma hattındaki istikrarsızlığıyla dikkat çekiyor.

3 /5 Siyah beyazlılar, ligde oynadığı 22 maçın 21'inde farklı defans oyuncularıyla sahaya çıktı.

4 /5 NTV Spor’da yer alan habere göre; Yalçın'ın Başakşehir maçında ilk 11'de yer verdiği Tiago Djalo'yu Göztepe karşısında yedeğe çekeceği ve Emirhan Topçu'ya forma vereceği ileri sürüldü.