Beşiktaş bir türlü çözüm bulamıyor: Sergen Yalçın 22’inci defa değiştirecek

Haber Merkezi
09:5521/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Beşiktaş, Süper Lig’in 23. Haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, 22’inci defa değişiklik yapacak.

Süper Lig’in 23. Haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş, bu sezon savunma hattındaki istikrarsızlığıyla dikkat çekiyor.

Siyah beyazlılar, ligde oynadığı 22 maçın 21'inde farklı defans oyuncularıyla sahaya çıktı.

NTV Spor’da yer alan habere göre; Yalçın'ın Başakşehir maçında ilk 11'de yer verdiği Tiago Djalo'yu Göztepe karşısında yedeğe çekeceği ve Emirhan Topçu'ya forma vereceği ileri sürüldü.

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de ilk 10'da bulunan takımlar arasında en çok gol yiyen ikinci takım konumunda.

#beşiktaş
#sergen yalçın
#göztepe
