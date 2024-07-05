|
Spor

Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca: 10 milyon euro istiyorlar

09:31 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 09:38 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Beşiktaş, A Milli Takım'ın başarılı ismini gündemine aldı. Kulübü yıldız oyuncu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İşte ayrıntılar...

1/ 9

Teknik direktörlüğe van Brockhorst'u getirdikten sonra transfer çalışmakarına hız vererek stopere Gabriel Paulista ile orta sahaya Rafa Silva'yı alan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

2/ 9

Alman basını siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund forması giyen ve şu anda EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız ile mücadele eden Salih Özcan'ı listesine aldığını ifade etti.

3/ 9

Milli futbolcuyu Rennes, Marsilya ve Suudi Arabistan kulüpleri de takipte.

4/ 9

Borussia Dortmund ise Salih için yaklaşık 10 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi.

5/ 9

Salih Özcan kimdir?


11 Ocak 1998 tarihinde Köln'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine SC West Köln altyapısında başladı.

6/ 9

Sırasıyla Köln, Kiel ve Borussia Dortmund formaları giydi.

7/ 9

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Salih Özcan, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

8/ 9

26 yaşındaki deneyimli futbolcu, A Milli Takım formasıyla 21 maça çıktı.

9/ 9

Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

#Beşiktaş
#Transfer
#Salih Özcan
19 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il (İstanbul, Ankara, İzmir) 5 Temmuz cuma namazı saatleri