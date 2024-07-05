Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca: 10 milyon euro istiyorlar

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Beşiktaş, A Milli Takım'ın başarılı ismini gündemine aldı. Kulübü yıldız oyuncu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İşte ayrıntılar...
Teknik direktörlüğe van Brockhorst'u getirdikten sonra transfer çalışmakarına hız vererek stopere Gabriel Paulista ile orta sahaya Rafa Silva'yı alan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Alman basını siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund forması giyen ve şu anda EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız ile mücadele eden Salih Özcan'ı listesine aldığını ifade etti.
Milli futbolcuyu Rennes, Marsilya ve Suudi Arabistan kulüpleri de takipte.
Borussia Dortmund ise Salih için yaklaşık 10 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi.
Salih Özcan kimdir?
11 Ocak 1998 tarihinde Köln'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine SC West Köln altyapısında başladı.
Sırasıyla Köln, Kiel ve Borussia Dortmund formaları giydi.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Salih Özcan, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
26 yaşındaki deneyimli futbolcu, A Milli Takım formasıyla 21 maça çıktı.
Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...