Fransa-Senegal maçında son dakikalar nefes kesti: 3-1 (ÖZET)

Fransa Senegal maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nun ilk haftasında büyük heyecana sahne oldu. Kylian Mbappe’nin iki golle öne çıktığı karşılaşmada Fransa, Senegal’i 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı; maçın özeti, golleri ve kritik anları haberimizde.

1 /6 Fransa Senegal maçı, Fransa’nın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kylian Mbappe’nin iki gol attığı karşılaşmada Bradley Barcola da Fransa adına fileleri havalandırdı.

2 /6 Fransa ikinci yarıda sonuca gitti

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nun ilk haftasında oynanan Fransa Senegal maçı, Fransa’nın 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi. MetLife Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Avustralyalı hakem Alireza Faghani yönetti.

Senegal, mücadelenin 25. dakikasında gole yaklaştı. Topla birlikte ceza sahasına giren Nicolas Jackson’ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım da gol bulamayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

3 /6 Mbappe perdeyi açtı

İkinci yarıda hücumdaki etkisini artıran Fransa, aradığı golü 66. dakikada buldu. Michael Olise’nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kylian Mbappe, yaptığı vuruşla Fransa’yı 1-0 öne geçirdi.

Fransa, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Adrien Rabiot’nun savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahasına giren Bradley Barcola, sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmadaki goller şöyle sıralandı:

66. dakika: Kylian Mbappe

82. dakika: Bradley Barcola

90+5. dakika: Mbaye

90+6. dakika: Kylian Mbappe

4 /6 Senegal’in golüne Mbappe’den hızlı yanıt

Senegal, 90+5. dakikada Mbaye’nin golüyle farkı bire indirdi. Bu golden bir dakika sonra yeniden sahneye çıkan Mbappe, ceza sahası dışından kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi.

Fransa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak I Grubu’ndaki ilk maçını üç puanla tamamladı.

Grubun ikinci haftasında Fransa, Irak ile karşılaşacak. Senegal ise Norveç ile mücadele edecek.