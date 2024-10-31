Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Juventus'un Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız videosu İtalya ve Türkiye'de gündem oldu: Büyük beğeni topladı

Juventus'un Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız videosu İtalya ve Türkiye'de gündem oldu: Büyük beğeni topladı

Haber Merkezi
10:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Juventus sosyal medya hesabının, milli oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız için yaptığı paylaşım, İtalya ve Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde Inter ile Juventus karşı karşıya gelmişti.

Bir tarafta Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, diğer tarafta Juventus forması giyen Kenan Yıldız vardı.

Karşılaşma 4-4'lük eşitklikle sona ermişti.

Hatta Kenan Yıldız attığı 2 golle, Juventus'a beraberliği getirmişti.

Juventus sosyal medya hesabının yaptığı bir paylaşım ise hem İtalya'da hem de Türkiye'de gündem oldu.

Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte Juventus'un yaptığı paylaşım:

#Juventus
#Inter
#Hakan Çalhanoğlu
#Kenan Yıldız

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde ceza indirimi - denetimli serbestlik var mı?