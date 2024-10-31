Juventus'un Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız videosu İtalya ve Türkiye'de gündem oldu: Büyük beğeni topladı

Juventus sosyal medya hesabının, milli oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız için yaptığı paylaşım, İtalya ve Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Geçtiğimiz günlerde Inter ile Juventus karşı karşıya gelmişti.
Bir tarafta Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, diğer tarafta Juventus forması giyen Kenan Yıldız vardı.
Karşılaşma 4-4'lük eşitklikle sona ermişti.
Hatta Kenan Yıldız attığı 2 golle, Juventus'a beraberliği getirmişti.
Juventus sosyal medya hesabının yaptığı bir paylaşım ise hem İtalya'da hem de Türkiye'de gündem oldu.
Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
İşte Juventus'un yaptığı paylaşım: