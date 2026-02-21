Okan Buruk’tan radikal karar! Konyaspor maçında 5 değişiklik: İlk 11’e geri dönüyor…

Şampiyonlar Ligi'ndeki rövanş öncesi risk almak istemeyen Galatasaray'da, Nijeryalı süperstar Konya kafilesinde yer almadı. Ligde Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bazı as isimleri kulübeye çekiyor. İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Ligde ilk sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda kazanıp haftayı 3 puanla kapatmanın peşinde.
Bu maç öncesinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada Victor Osimhen'in tedbir amaçlı kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Konyaspor maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkabilir. Savunma hattının Sacha Boey, Wifried Singo, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan sakatlığını atlatarak Juventus maçıyla sahalara dönen Leroy Sane'nin de ilk 11'de olmasının beklendiği ve Noa Lang'ın dinlendirilebileceği ifade edildi. İlkay Gündoğan'ın da bu maçın ilk 11'inde yer alabileceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in yokluğunda ise forvette Mauro Icardi görev yapacak.
Tedbir amaçlı kadroya alınmayan Osimhen'in gelecek hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda deplasmandaki Juventus maçında sahada olacak kaydedildi.