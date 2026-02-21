Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk’tan radikal karar! Konyaspor maçında 5 değişiklik: İlk 11’e geri dönüyor…

Okan Buruk’tan radikal karar! Konyaspor maçında 5 değişiklik: İlk 11’e geri dönüyor…

12:3221/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi'ndeki rövanş öncesi risk almak istemeyen Galatasaray'da, Nijeryalı süperstar Konya kafilesinde yer almadı. Ligde Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bazı as isimleri kulübeye çekiyor. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Ligde ilk sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda kazanıp haftayı 3 puanla kapatmanın peşinde. 


Bu maç öncesinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada Victor Osimhen'in tedbir amaçlı kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi.


Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Konyaspor maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkabilir. Savunma hattının Sacha Boey, Wifried Singo, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşmasının beklendiği ifade edildi.


Öte yandan sakatlığını atlatarak Juventus maçıyla sahalara dönen Leroy Sane'nin de ilk 11'de olmasının beklendiği ve Noa Lang'ın dinlendirilebileceği ifade edildi. İlkay Gündoğan'ın da bu maçın ilk 11'inde yer alabileceği aktarıldı.


Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in yokluğunda ise forvette Mauro Icardi görev yapacak. 

Tedbir amaçlı kadroya alınmayan Osimhen'in gelecek hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda deplasmandaki Juventus maçında sahada olacak kaydedildi.


#Galatasaray
#Konyaspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM İZNİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı, Düzenleme Meclis'e Geldi Mi?