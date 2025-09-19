Şampiyonlar Ligi için olay tahmin! Galatasaray'ın sıralamasını açıkladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta müsabakasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray, turnuvaya puansız başladı. Sarı-kırmızılıların 7 maçı kalırken Football Meets Data adlı site, tahmini sıralamayı duyurdu.
Devler Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta maçları tamamlanırken temsilcimiz Galatasaray, Frankfurt'la deplasmanda karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar rakibine 5-1 yenilerek organizasyona puansız başladı.
Kalan 7 hafta öncesi Football Meets Data adlı site takımların lig aşamasını bitireceği tahmini sıralamayı paylaştı.
Buna göre ilk 8'e girecek takımlar şöyle:
1-Arsenal
2-Liverpool
3-Barcelona
4-Real Madrid
5-Manchester City
6-Inter
7-Bayern Münih
8-PSG
Öte yandan site, Galatasaray'ın lig aşamasını 30. sırada bitireceğini ve dolayısıyla play-off'lara kalamayacağını öngördü.
Football Meets Data'nın paylaştığı tahmini sıralama