Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi için olay tahmin! Galatasaray'ın sıralamasını açıkladılar

Şampiyonlar Ligi için olay tahmin! Galatasaray'ın sıralamasını açıkladılar

12:3019/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta müsabakasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray, turnuvaya puansız başladı. Sarı-kırmızılıların 7 maçı kalırken Football Meets Data adlı site, tahmini sıralamayı duyurdu.

Devler Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta maçları tamamlanırken temsilcimiz Galatasaray, Frankfurt'la deplasmanda karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar rakibine 5-1 yenilerek organizasyona puansız başladı.

Kalan 7 hafta öncesi Football Meets Data adlı site takımların lig aşamasını bitireceği tahmini sıralamayı paylaştı.

Buna göre ilk 8'e girecek takımlar şöyle:


1-Arsenal

2-Liverpool

3-Barcelona

4-Real Madrid

5-Manchester City

6-Inter

7-Bayern Münih

8-PSG

Öte yandan site, Galatasaray'ın lig aşamasını 30. sırada bitireceğini ve dolayısıyla play-off'lara kalamayacağını öngördü.

Football Meets Data'nın paylaştığı tahmini sıralama

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU KRİTİK TARİH: Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması yeni teklif geldi mi, ne kadar olacak?