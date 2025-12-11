UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Samsunspor evinde AEK’i konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Samsunspor - AEK canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yi yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.
Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu yıl temsil eden tek takım olan Samsunspor, bir üst tura çıkmak için mücadele ediyor.
Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun’u ise sahasında 3-0'lık skorlarla geçen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Breidablik karşısında görev yapamayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti.
Teknik direktör Thomas Reis'in forma şansı vermesi halinde Ntcham, Coulibaly ve Satka, AEK karşısında formalarına kavuşacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, bu zorlu mücadelede görev alamayacak.
Yunan ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya gelen Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
SAMSUNSPOR - AEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
SAMSUNSPOR - AEK CANLI İZLE
Samsunspor - AEK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.