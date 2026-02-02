Sinan Engin'den Messi açıklaması: Galatasaraylı yöneticiden gelen mesajı paylaştı

Lionel Messi’nin Galatasaray’dan 12 maçlık özel bir sözleşme istediği iddiası gündem olurken, sarı-kırmızılı kulüpten gelen mesajla haber yalanlandı.
Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’nin Galatasaray ile görüşme yaptığı ve 12 maçlık bir sözleşme talep ettiği iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.
Gazeteci Levent Tüzemen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Messi’nin, "Sadece İstanbul’da oynamak ve deplasmana gitmemek şartıyla 12 maçlık sözleşme istediğini" öne sürdü. Bu iddia kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Ancak Galatasaray cephesinden yalanlama gecikmedi. Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, sarı-kırmızılı kulüpten aldığı bilgiyi paylaşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Engin, "Şu anda çok önemli bir Galatasaray yöneticisinden mesaj geldi. Messi haberleri asparagas bir haber" ifadelerini kullandı.