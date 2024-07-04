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Spor

Yüzyılın kurtarışı

10:33 - 4/07/2024 jeudi
Güncelleme: 10:54 - 4/07/2024 jeudi
Yeni Şafak

EURO 2024'te çeyrek finale çıkan A Milli Takımımızda kaleci Mert Günok'un Avusturya maçındaki kurtarışı dış basında da manşetleri süsledi.

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Millilerin çeyrek finale yükseldiği maçta, Mert Günok'un son dakikada Baumgartner'in kafa vuruşunda yaptığı kurtarış öne çıktı. 

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Mert'in kurtarışı, 1970 Dünya Kupası grup maçında Brezilya'dan Pele'nin şutunu çıkaran İngiliz file bekçisi Gordon Banks'e benzetildi. Banks'ın kurtarışı 'yüzyılın kurtarışı' olarak anılıyor.

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Dış basında Mert Günok'la ilgili atılan manşetlerden öne çıkanlar ise şu şekilde:


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Telegraph: "Yüzyılın kurtarışı!"

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The Athletic: "Nefes kesici bir kurtarış! Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak"

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BBC: "Baumgartner’in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks'in bir başka versiyonu..."

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Pozisyonda gol olma ihtimali yüzde 94 ölçülse de Mert yüzde 6'lık kurtarma ihtimalini gerçekleştirdi. 

#EURO 2024
#Mert Günok
#Avusturya
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