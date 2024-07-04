EURO 2024'te çeyrek finale çıkan A Milli Takımımızda kaleci Mert Günok'un Avusturya maçındaki kurtarışı dış basında da manşetleri süsledi.
Millilerin çeyrek finale yükseldiği maçta, Mert Günok'un son dakikada Baumgartner'in kafa vuruşunda yaptığı kurtarış öne çıktı.
Mert'in kurtarışı, 1970 Dünya Kupası grup maçında Brezilya'dan Pele'nin şutunu çıkaran İngiliz file bekçisi Gordon Banks'e benzetildi. Banks'ın kurtarışı 'yüzyılın kurtarışı' olarak anılıyor.
Dış basında Mert Günok'la ilgili atılan manşetlerden öne çıkanlar ise şu şekilde:
Telegraph: "Yüzyılın kurtarışı!"
The Athletic: "Nefes kesici bir kurtarış! Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak"
BBC: "Baumgartner’in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks'in bir başka versiyonu..."
Pozisyonda gol olma ihtimali yüzde 94 ölçülse de Mert yüzde 6'lık kurtarma ihtimalini gerçekleştirdi.