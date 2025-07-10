Samsung Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 Türkiye’de: 6 ay ücretsiz Google AI Pro ile geliyor! İşte Z Fold7 ve Z Flip7 fiyat ve özellikleri

Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini yeni nesil modellerle güçlendiriyor. Şirket, gelişmiş yapay zeka (Galaxy AI) destekli Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 serilerini Türkiye’de ön siparişe açtı. Cihazlar, yenilenen tasarımları, güçlü donanımları ve çok katmanlı yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekiyor. Peki Samsung Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 teknik özellikleri neler, Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte ön sipariş fiyatları ve tüm bilgiler.
Samsung Electronics, Galaxy ailesinin yeni üyesi Z Fold7 ve FlexWindow ile güçlendirilen çok boyutlu kompakt yapay zeka telefonu Galaxy Z Flip7'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Galaxy Z Fold7 teknik özellikleri neler?
Samsung’un şimdiye kadar ürettiği en ince ve en hafif Fold modeli olan Galaxy Z Fold7, sadece 215 gram ağırlığında ve katlandığında 8,9 mm inceliğe sahip. Açıldığında ise 4,2 mm’lik ultra ince bir form sunan cihaz, kullanıcıya hem taşınabilirlik hem de geniş ekran verimliliğini bir arada sunuyor.
Kapak Ekranı: 6,5 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 21:9 oranıyla daha fazla içerik alanı sunuyor.
Ana Ekran: %11 büyüyen ekran, 2600 nit’e kadar parlaklık ve Vision Booster ile açık hava görünürlüğünü artırıyor.
İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci, bir önceki nesle kıyasla NPU’da %41, CPU’da %38, GPU’da %26 performans artışı sağlıyor.
Kamera: Galaxy Z serisinde ilk kez kullanılan 200 MP ana kamera, daha net ve detaylı çekimler vadediyor.
Katlanabilir form için optimize edilen yeni One UI 8 yazılımı ve Galaxy AI özellikleri sayesinde, cihaz adeta yapay zekalı bir kişisel asistana dönüşüyor. “Generative Edit”, “Gerçek zamanlı çeviri” gibi AI özellikleri cihaz üzerinde çalışabiliyor. Yeni “KEEP” güvenlik altyapısıyla kişisel veriler de gelişmiş koruma altında.
Galaxy Z Flip7 teknik özellikleri neler?
Yeni Galaxy Z Flip7, cep boyutunda bir cihazda amiral gemisi deneyimi sunuyor. Katlandığında sadece 13,7 mm kalınlığında ve 188 gram ağırlığında olan Flip7, bugüne kadar sunulan en büyük kapak ekranıyla öne çıkıyor.
FlexWindow Ekranı: 4,1 inç Super AMOLED ekran, 2600 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızıyla içerik tüketimini ve çoklu görevi kolaylaştırıyor.
Ana Ekran: 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, akıcı ve canlı görüntü deneyimi sunuyor.
Pil: 4300 mAh batarya, tek şarjla 31 saate kadar video oynatma süresi sağlıyor.
Kamera: 50 MP geniş + 12 MP ultra geniş kamera; gece video ve hareket algılamalı net çekimler için optimize edildi.
Samsung DeX Desteği: Flip7 ilk kez Samsung DeX özelliğiyle geliyor. Telefon, kapak açıldığında tam teşekküllü bir iş istasyonuna dönüşebiliyor.
Yeni Galaxy AI özellikleriyle donatılan Flip7, Now Bar ve Now Brief gibi araçlarla kişiselleştirilmiş içerikleri kapak ekranında sunuyor. Gemini Live, gerçek zamanlı öneriler ve asistan özellikleriyle FlexWindow’dan kontrol edilebiliyor.
Türkiye fiyatları belli oldu
Samsung’un yeni Z serisi modellerinin Türkiye fiyatları da açıklandı. İşte model ve depolama seçeneklerine göre fiyat listesi:
Galaxy Z Fold7
12GB + 256GB: 101.999 TL
12GB + 512GB: 107.999 TL
16GB + 1TB: 117.999 TL
Galaxy Z Flip7
12GB + 256GB: 66.999 TL
12GB + 512GB: 74.999 TL
Galaxy Z Flip7 FE
8GB + 128GB: 58.999 TL
8GB + 256GB: 62.999 TL
Renk seçenekleri
Z Fold7: Gölge Mavisi, Gümüş, Gece Siyahı, Mint Yeşili
Z Flip7: Jetblack Gece Siyahı, Blue Shadow Gölge Mavisi, Coralred Mercan, Mint Yeşili