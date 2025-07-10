Samsung Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 Türkiye’de: 6 ay ücretsiz Google AI Pro ile geliyor! İşte Z Fold7 ve Z Flip7 fiyat ve özellikleri

Galaxy Z Fold7 teknik özellikleri neler?

Samsung’un şimdiye kadar ürettiği en ince ve en hafif Fold modeli olan Galaxy Z Fold7, sadece 215 gram ağırlığında ve katlandığında 8,9 mm inceliğe sahip. Açıldığında ise 4,2 mm’lik ultra ince bir form sunan cihaz, kullanıcıya hem taşınabilirlik hem de geniş ekran verimliliğini bir arada sunuyor.





Kapak Ekranı: 6,5 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 21:9 oranıyla daha fazla içerik alanı sunuyor.





Ana Ekran: %11 büyüyen ekran, 2600 nit’e kadar parlaklık ve Vision Booster ile açık hava görünürlüğünü artırıyor.





İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci, bir önceki nesle kıyasla NPU’da %41, CPU’da %38, GPU’da %26 performans artışı sağlıyor.





Kamera: Galaxy Z serisinde ilk kez kullanılan 200 MP ana kamera, daha net ve detaylı çekimler vadediyor.





Katlanabilir form için optimize edilen yeni One UI 8 yazılımı ve Galaxy AI özellikleri sayesinde, cihaz adeta yapay zekalı bir kişisel asistana dönüşüyor. “Generative Edit”, “Gerçek zamanlı çeviri” gibi AI özellikleri cihaz üzerinde çalışabiliyor. Yeni “KEEP” güvenlik altyapısıyla kişisel veriler de gelişmiş koruma altında.