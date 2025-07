Samsung Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 Türkiye’de: 6 ay ücretsiz Google AI Pro ile geliyor! İşte Z Fold7 ve Z Flip7 fiyat ve özellikleri

Galaxy Z Flip7 teknik özellikleri neler?

Yeni Galaxy Z Flip7, cep boyutunda bir cihazda amiral gemisi deneyimi sunuyor. Katlandığında sadece 13,7 mm kalınlığında ve 188 gram ağırlığında olan Flip7, bugüne kadar sunulan en büyük kapak ekranıyla öne çıkıyor.





FlexWindow Ekranı: 4,1 inç Super AMOLED ekran, 2600 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızıyla içerik tüketimini ve çoklu görevi kolaylaştırıyor.





Ana Ekran: 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, akıcı ve canlı görüntü deneyimi sunuyor.





Pil: 4300 mAh batarya, tek şarjla 31 saate kadar video oynatma süresi sağlıyor.





Kamera: 50 MP geniş + 12 MP ultra geniş kamera; gece video ve hareket algılamalı net çekimler için optimize edildi.





Samsung DeX Desteği: Flip7 ilk kez Samsung DeX özelliğiyle geliyor. Telefon, kapak açıldığında tam teşekküllü bir iş istasyonuna dönüşebiliyor.





Yeni Galaxy AI özellikleriyle donatılan Flip7, Now Bar ve Now Brief gibi araçlarla kişiselleştirilmiş içerikleri kapak ekranında sunuyor. Gemini Live, gerçek zamanlı öneriler ve asistan özellikleriyle FlexWindow’dan kontrol edilebiliyor.