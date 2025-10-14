Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Otomobil
Türkiye'nin en çok satan otomobili için yolun sonu göründü: Üretimden kaldırılıyor

Türkiye'nin en çok satan otomobili için yolun sonu göründü: Üretimden kaldırılıyor

15:2514/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye’de neredeyse her mahallede, her caddede karşımıza çıkan o popüler model için geri sayım başladı. Uygun fiyatı, düşük yakıt tüketimi ve geniş kullanıcı kitlesiyle on yıl boyunca zirveden inmeyen araç, 2026 itibarıyla üretim bandından tamamen inecek. Otomotiv sektöründe dengeleri değiştiren bu karar, hem kullanıcıları hem de piyasayı yakından etkileyecek gibi görünüyor.

Türkiye’de yollarda en sık rastlanan modellerden biri olan Fiat Egea Sedan, üretim ömrünün sonuna yaklaştı. 2015’ten bu yana otomotiv pazarının en çok satan modeli olarak öne çıkan Egea için 2026 yılı itibarıyla üretim durdurulacak.

Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, katıldığı bir canlı yayında, bugüne kadar 700 bini aşkın satış rakamına ulaşan Egea Sedan modelinin üretim sürecinin sona ereceğini açıkladı. Uygun fiyatı ve geniş kullanıcı kitlesiyle uzun yıllar Türkiye’nin “en çok tercih edilen otomobil" unvanını taşıyan Egea için karar netleşiyor.

2026’DA EGEA TARİHE KARIŞACAK


Elordu, Egea’nın üretimine ilişkin son kararın kısa süre içinde alınacağını belirterek, “Eğer bir uzatma kararı çıkarsa, bu da en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea’ya veda edeceğiz” ifadelerini kullandı.


EGEA’NIN YERİNİ YENİ BİR MODEL ALACAK


Tofaş CEO’su, Egea’nın üretim bandında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını da duyurdu. Elordu, otomotiv pazarındaki değişen tercihlere dikkat çekerek, “Artık müşteriler sedan yerine SUV modellere yöneliyor. Egea’nın başarısı, doğru ürünü doğru fiyatla sunmamızdan kaynaklandı. Yaklaşık 10 yılda 700 bin satış, toplam 1 milyon 350 binlik üretim içinde büyük bir pay oluşturdu. Bu, Türkiye’de doğru modelle aynı başarıyı yeniden yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.


#Türkiye
#otomobil
#Fiat
#Egea
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı: 2026 T3 Vakfı bursu ne kadar?