Türkiye’de neredeyse her mahallede, her caddede karşımıza çıkan o popüler model için geri sayım başladı. Uygun fiyatı, düşük yakıt tüketimi ve geniş kullanıcı kitlesiyle on yıl boyunca zirveden inmeyen araç, 2026 itibarıyla üretim bandından tamamen inecek. Otomotiv sektöründe dengeleri değiştiren bu karar, hem kullanıcıları hem de piyasayı yakından etkileyecek gibi görünüyor.

1 /5 Türkiye’de yollarda en sık rastlanan modellerden biri olan Fiat Egea Sedan, üretim ömrünün sonuna yaklaştı. 2015’ten bu yana otomotiv pazarının en çok satan modeli olarak öne çıkan Egea için 2026 yılı itibarıyla üretim durdurulacak.

2 /5 Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, katıldığı bir canlı yayında, bugüne kadar 700 bini aşkın satış rakamına ulaşan Egea Sedan modelinin üretim sürecinin sona ereceğini açıkladı. Uygun fiyatı ve geniş kullanıcı kitlesiyle uzun yıllar Türkiye’nin “en çok tercih edilen otomobil" unvanını taşıyan Egea için karar netleşiyor.

3 /5 2026’DA EGEA TARİHE KARIŞACAK

Elordu, Egea’nın üretimine ilişkin son kararın kısa süre içinde alınacağını belirterek, “Eğer bir uzatma kararı çıkarsa, bu da en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea’ya veda edeceğiz” ifadelerini kullandı.



4 /5 EGEA’NIN YERİNİ YENİ BİR MODEL ALACAK

Tofaş CEO’su, Egea’nın üretim bandında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını da duyurdu. Elordu, otomotiv pazarındaki değişen tercihlere dikkat çekerek, “Artık müşteriler sedan yerine SUV modellere yöneliyor. Egea’nın başarısı, doğru ürünü doğru fiyatla sunmamızdan kaynaklandı. Yaklaşık 10 yılda 700 bin satış, toplam 1 milyon 350 binlik üretim içinde büyük bir pay oluşturdu. Bu, Türkiye’de doğru modelle aynı başarıyı yeniden yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

