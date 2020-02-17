100 araçlık yeni konvoy

İdlib çevresi ile Halep kırsalına Türkiye’den savaş aracı ve personel intikali sürüyor. Dün 100’ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların yer aldığı bir konvoy daha sınır birliklerine gönderildi. Askeri araçların Hatay- Reyhanlı’daki sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi’ni okudu. Evlerin balkonlarını Türk bayraklarının süslediği mahallelerde çocuklar da zaman zaman araçların önünü keserek “En büyük asker bizim asker” şeklinde slogan attı. 14 yaşındaki Hasan Göçer, askerleri çok sevdiği için onları Türk bayraklarıyla karşıladığını söyledi. “Dualarımız asker ağabeylerimizle” diyen Göçer, “Allah onların yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Askerler geçerken onlara el sallıyoruz. Bizim dualarımız her zaman onlarla. İnşallah ailelerine sağ salim dönsünler” dedi. 11 yaşındaki Mehmet Şanverdi de askerleri çok sevdiğini ve sevgi gösterisinde bulunduklarını belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin son sevkiyatıyla birlikte Suriye’ye son 20 günlük sürede gönderilen savaş aracı sayısının 2500’e ulaştığı, komando ve uzman birlik rakamının ise 10 bini geçtiği sanılıyor.

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