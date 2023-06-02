12 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı doğu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Gök gürültülü sağanak yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale için sarı kodlu uyarı verildi.