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12 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının ise doğu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

09:06 . 2/06/2023 Cuma
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığı doğu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Kuvvetli yağış uyarısı

Gök gürültülü sağanak yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı kesimlerinde beklenen yağışların, Ege Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya'nın batı kesimleri ile Burdur'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



MGM tarafından 12 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale için sarı kodlu uyarı verildi.




#Hava durumu
#Meteoroloji
#Sarı kodlu uyarı
#Kuvvetli yağış
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