Antalya Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Antalya'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz...

Antalya'da sahur yapıldıktan sonra saat 04:17'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. Saat 19.58'de de okunacak akşam ezanı ile birlikte oruç açılacak.

Antalya'da imsak ve iftar saatleri için tıklayınız

Antalya'da imsak ve iftar saatleri

2019 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

GÜNDEM İftara kaç saat kaldı?

GÜNDEM İstanbul Ramazan imsakiyesi

GÜNDEM Ankara Ramazan imsakiyesi