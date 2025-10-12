Yeni Şafak
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 kişi yaralandı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 kişi yaralandı

18:1112/10/2025, Pazar
DHA
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadına giden tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi, 1’i çocuk 11 kişi yaralandı. Kazanın, sürücünün uyarılara rağmen hızlı gitmesi nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadına giden tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada, 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İmamoğlu-Kozan kara yolu Çukurören mevkisinde meydana geldi. Mandalina hasadına giden tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Celal Y. yönetimindeki 01 MC 4875 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla özel araçlar ve ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sırasında araçta olan bir işçi, sürücünün uyarılara rağmen hızlı gitmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Adana
#tarım işçisi
#kaza
