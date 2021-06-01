AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, koronavirüse yakalandı. Şen bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
"Nur topu gibi bir Kovid 19’umuz oldu" diyen Şen, mesajında "Sağlık çalışanlarımız 4-5 saatte gereken her şeyi yaptılar. Gurur duydum. Kovid-19’u Çin’de laboratuvarlarda üretenlere ise öyle dualar ediyorum ki, duysalar devlet nişanı verirler!" ifadelerini kullandı.
Nur topu gibi bir Covid 19’umuz oldu.
Sağlık çalışanlarımız 4-5 saatte gereken her şeyi yaptılar.
Gurur duydum.
Covid 19’u Çin’de laboratuvarlarda üretenlere ise öyle dualar ediyorum ki, duysalar devlet nişanı verirler!!!
Nur topu gibi bir Covid 19’umuz oldu.