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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal medya hesabından "Nur topu gibi bir Kovid 19’umuz oldu. Sağlık çalışanlarımız 4-5 saatte gereken her şeyi yaptılar" mesajıyla Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen koronavirüse yakalandı
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, koronavirüse yakalandı. Şen bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Nur topu gibi bir Kovid 19’umuz oldu" diyen Şen, mesajında "Sağlık çalışanlarımız 4-5 saatte gereken her şeyi yaptılar. Gurur duydum. Kovid-19’u Çin’de laboratuvarlarda üretenlere ise öyle dualar ediyorum ki, duysalar devlet nişanı verirler!" ifadelerini kullandı.

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