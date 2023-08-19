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AK Partili Menemen Belediyesi’nden üniversite kazanana ve bitirene 5 bin lira

AK Partili Menemen Belediyesi, bu yıl lisans ve ön lisans düzeyinde üniversitelerin örgün eğitim programını kazanan öğrencilere ve 2022- 2023 döneminde üniversiteyi bitiren gençlere 5 bin TL'lik destek sağlanacağını duyurdu.

17:17 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Menemen Başkan Vekili Aydın Pehlivan

Menemen Başkan Vekili Aydın Pehlivan

İzmir'in Menemen ilçesinde eğitime destek çalışmaları katlanarak artıyor. Daha önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Menemenli lise son sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretlerini karşılayan Menemen Belediyesi, yeni bir sistemi daha hayata geçirdi.

Sosyal medya hesabından gençlere seslenen AK Partili Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bu yıl lisans ve ön lisans düzeyinde üniversitelerin örgün eğitim programlarını kazanan öğrencilere destek, 2022- 2023 döneminde üniversiteyi bitiren gençlerin de hayata atılma süreçlerine katkıda bulunmak adına 5'er bin TL ödeneceğini açıkladı.

'Biz zoru seçtik'

Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak, gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesini her platformda başarıyla temsil eden bireylere dönüşebilmesi için imkanlarımızı zorlayarak ilçemizden üniversiteyi kazanan gençlerimiz ile bu yıl mezun olmuş gençlerimize 5'er bin TL katkı sağlama kararı aldık. Biliyoruz ki tatlı sözlerle gençlerin sırtını sıvazlamak kolaydır ama biz zoru seçerek manevi olduğu kadar maddi olarak da onları desteklemek için yola çıktık. Mücadelemiz Menemen'imizden de bilim ve teknolojide, sanat ve kalkınmada başarılı gençler çıksın diyedir" diye konuştu.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Pehlivan başvuru sürecine ilişkin,
“YKS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz kayıt belgesini ve üniversite mezuniyet belgesini alan Menemenli her bir öğrencimizi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bekliyoruz. Menemen Belediyesi olarak, ağabeyleri Aydın Pehlivan olarak her şey gençlerimiz için diyor, başarılarılar diliyorum. Her zaman gençlerimizle gurur duymaya ve daima yanlarında olmaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.



#Menemen Belediyesi
#AK Parti
#Aydın Pehlivan
#İzmir
#üniversite
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