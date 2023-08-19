AK Partili Menemen Belediyesi’nden üniversite kazanana ve bitirene 5 bin lira

Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak, gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesini her platformda başarıyla temsil eden bireylere dönüşebilmesi için imkanlarımızı zorlayarak ilçemizden üniversiteyi kazanan gençlerimiz ile bu yıl mezun olmuş gençlerimize 5'er bin TL katkı sağlama kararı aldık. Biliyoruz ki tatlı sözlerle gençlerin sırtını sıvazlamak kolaydır ama biz zoru seçerek manevi olduğu kadar maddi olarak da onları desteklemek için yola çıktık. Mücadelemiz Menemen'imizden de bilim ve teknolojide, sanat ve kalkınmada başarılı gençler çıksın diyedir" diye konuştu.