Ankara merkezli dört ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda, aralarında örgütlerden birinin lideri F.Ş. ve yöneticileri N.T. ile B.B.F.'nin de bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, bandrolsüz sigara yapımında kullanılan üç elektrikli sigara sarma makinesi, bir buçuk ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 doldurulmuş makaron, 30 bin sahte bandrol, kalaşnikof tüfek, beş ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin, kiraladıkları ev ve iş yerlerinde, yevmiye ile işçi çalıştırdıkları saptandı. Ayrıca otomatik sarma makinesiyle ürettikleri sahte bandrollü kaçak sigaraları, tütün ürünleri satan iş yerleri aracılığıyla piyasaya sürdükleri de tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu yöntemlerle yıllık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

REKLAM

GÜNDEM PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist Balıkesir'de gözaltına alındı